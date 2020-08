Wereldkampioene Hassan maakt rentree met 5000 meter in Monaco

Atlete Sifan Hassan maakt vrijdag in de Diamond League van Monaco haar rentree op de atletiekbaan na de maandenlange coronapauze. De regerend wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter loopt in het Stade Louis II de 5000 meter, de afstand waarop ze met 14.22,12 het Europees record in bezit heeft.

De Nederlandse atlete neemt het op tegen onder anderen de Keniaanse wereldkampioene Hellen Obiri en Beatrice Chepkoech, de Keniaanse wereldkampioene op de 3000 meter steeple chase. Hassan verbleef tijdens de coronacrisis vijf maanden in haar geboorteland Ethiopiƫ en trainde naar eigen zeggen niet heel hard. Ze denkt in Monaco niet aan een toptijd, maar gezien haar wedstrijdmentaliteit zal ze zeker voor de zege gaan in de aansprekende Herculis Meeting, waar 5000 toeschouwers in het stadion zijn toegestaan.

Aanstormend talent Femke Bol doet in Monaco mee aan de 400 meter. De 20-jarige atlete liep onlangs op Papendal een Nederlands record op de 400 meter horden van 53,79 en met die tijd voert ze zelfs de wereldranglijst van dit jaar aan. De wedstrijden beginnen om 19.45 uur.