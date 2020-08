Wielrenner Formolo soleert naar etappezege in Dauphiné

De Italiaanse wielrenner Davide Formolo heeft na een solo van meer dan 120 kilometer de derde etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De renner van Team Emirates zag op de slotlklim van 14,6 kilometer naar het Franse skidorp Saint-Martin-de-Belville een riante voorsprong zienderogen slinken, maar hield toch stand tot aan de finish.

Hij hield ruim 30 seconden over op Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma won de spint van de eerste groep en passeerde als tweede de meet. Hij behield de leiding in het algemeen klassement. De Franse renner Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) eindigde als derde. Egan Bernal (Team Ineos) en Nairo Quintana (Arkéa), twee geduchte concurrenten, kwamen een kleine 10 seconden na Roglic boven.

Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin reden in dienst van Roglic. Ze bepaalden op de slotklim lang het tempo van de achtervolgers, maar haakten vlak voor de top af. Dumoulin arriveerde als eerste Nederlander op de 19e plaats, 1.21 na winnaar Formolo. Kruijswijk werd 21e op 1.46.

In het algemeen klassement heeft Roglic 14 tellen voorsprong op Pinot en 20 op de Duitser Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe). Dumoulin is de nummer 13 in de stand op 2.03, Kruijswijk staat 17e op 2.38.

Formolo was mee in de vroege vlucht van de dag en koos samen met de Fransman Pierre Latour het avontuur vlak voor de voet van de Col de la Madeleine. Hij loste Latour op die beruchte Alpencol en reed vanaf dat moment alleen. Met 4 minuten voorsprong begon hij aan de slotklim. De Italiaanse kampioen had het vooral in de laatste kilometers erg zwaar, maar bracht zijn lange solo toch tot een succesvol einde. Hij boekte de vierde overwinning in zijn profcarrière.

De vierde en voorlaatste etappe op zaterdag is er weer een met veel beklimmingen; onder meer de Montée de Bisanne van buitencategorie en de finish ligt bergop in Megève. Voor de renners is het Critérium du Dauphiné een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France, die eind augustus begint.