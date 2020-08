Deceuninck – Quick-Step: gebroken bekken voor Evenepoel

Remco Evenepoel (20) heeft aan zijn val in de Ronde van Lombardije een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong overgehouden. Dat meldt zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step.

“Remco werd uit voorzorg in een nekbrace geplaatst en per ambulance naar het ziekenhuis in Como gebracht. Hij was te allen tijde bij bewustzijn toen hij een reeks onderzoeken onderging om de ernst van zijn verwondingen vast te stellen”, meldt de ploeg.

“Helaas toonden de röntgenfoto’s een bekkenbreuk en een kneuzing van de rechterlong, waardoor Evenepoel – winnaar van vier etappekoersen dit seizoen – langs de kant zal blijven de komende periode.”

Ploegbaas Patrick Lefevere zei voor de camera van Sporza dat het einde seizoen was voor zijn renner. Hij heeft een breuk in het bekken waar de kop van het dijbeen in de heup zit. Je hoeft niet op school te hebben gezeten om te begrijpen dat hij niet meer zal koersen dit seizoen”, aldus Lefevere.

“Het eerste wat Remco zei was sorry. Hij is natuurlijk een beetje in shock, dat is normaal. Maar al met al gaat het goed. Hij gaat er op zijn Remco’s mee om. “Ik zou gewonnen hebben”, zei hij ook. Maar dat is nu niet belangrijk. Wel dat we er nu nog om kunnen lachen.”

Evenepoel raakte bij een afdaling een muurtje en viel in een ravijn. Reddingswerkers hielpen hem uit een benarde situatie en droegen hem met een brancard naar een ambulance.

De Belg steekt dit seizoen in grote vorm. Hij won al de Ronde van San Juan, de Ronde van Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen. Deceuninck – Quick-Step zag anderhalve week geleden al de Nederlander Fabio Jakobsen zwaar ten val komen.

Evenepoel blijft in de nacht van zaterdag op zondag ter observatie in het ziekenhuis voordat hij zondag terug naar België vliegt.