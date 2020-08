Golfer Besseling in top tien in Wales na sterke ronde

Golfer Wil Besseling begint zondag de vierde en laatste dag van de Celtic Classic in Wales in de top tien. De 34-jarige Besseling had voor zijn derde ronde 67 slagen nodig, even veel als op de openingsdag.

Besseling noteerde vijf birdies en slechts één bogey en kwam zodoende uit op vier slagen onder het baangemiddelde.

Besseling begint de laatste dag op tien slagen onder par en heeft daarmee vijf slagen achterstand op de Schotse leider Connor Syme. De Schot maakte indruk met een ronde van 63, dankzij liefst acht birdies. De Engelsman Sam Horsfield volgt op één slag.

Joost Luiten, Darius van Driel en Lars van Meijel haalden de cut niet.