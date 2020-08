Griekspoor wint hij hervatting tenniscircuit in Praag

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn eerste wedstrijd op internationaal niveau sinds de uitbraak van het coronavirus gewonnen. Hij was op een challengertoernooi in Praag in twee tiebreaks de Rus Andrey Koeznetsov de baas: 7-6 (4) 7-6 (5).

Kuznetsov is de voormalige nummer 39 van de wereld, maar door blessureleed heeft hij momenteel geen ranking meer. Griekspoor bezet op de wereldranglijst plaats 190.

Botic van de Zandschulp verloor in Praag al in de eerste ronde. Hij werd verrast door de Tsjechische wildcardspeler Jonas Forejtek, de mondiale nummer 436. Het werd 6-4 2-6 6-4.

De challenger van Praag is sterk bezet. De plaatsingslijst wordt aangevoerd door Stan Wawrinka, de nummer 17 van de wereld. Ook Robin Haase doet mee in de Tsjechische hoofdstad, waar deze week het internationale tenniscircuit voor mannen wordt hervat.