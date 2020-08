Mollema wil opnieuw Ronde van Lombardije winnen

Bauke Mollema vertrekt zaterdag met rugnummer 1 als een van de favorieten voor de zege in de Ronde van Lombardije. De Nederlandse wielrenner won vorig jaar de Italiaanse klassieker, die behoort tot de ‘Monumenten’.

Il Lombardia is na Milaan- Sanremo de tweede wielerklassieker die na de uitbraak van het coronavirus wordt verreden. Normaal is de ‘Koers van de Vallende Bladeren’ in oktober de laatste klassieker, maar de internationale wielrenunie haalde de wedstrijd naar voren op de volle, aangepaste wielerkalender.

Mollema kondigde aan dat hij in vorm is en zeker voor een tweede overwinning wil gaan in de 231 kilometer lange koers, waar publiek in beperkte mate langs het parcours mag staan. Andere kanshebbers zijn Richard Carapaz, Remco Evenepoel, Jakob Fuglsang, Michael Woods en Mathieu van der Poel.

De start is in Bergamo, verwachte tijd van aankomst in Como is 17.40 uur. Voor de start is er een herdenking van de slachtoffers van het coronavirus. Lombardije is een van de zwaarste getroffen streken.