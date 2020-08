Motorcoureur Andrea Dovizioso is in de MotoGP bezig aan zijn laatste seizoen bij Ducati. Dat meldt het Italiaanse team op Twitter.

De 34-jarige Dovizioso kwam acht seizoenen uit voor Ducati in de MotoGP. Daarin won hij dertien wedstrijden. In 2017, 2018 en 2019 eindigde de Italiaan in de stand om het wereldkampioenschap als tweede.