Motorcoureur Vinales start van pole in Oostenrijk

Motorcoureur Maverick Vinales begint zondag vanaf pole aan de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP. De Spanjaard van het fabrieksteam van Yamaha was de snelste in de kwalificatie op het circuit van Spielberg.

De Australiƫr Jack Miller (Ducati-Pramac) reed de tweede tijd in de kwalificatie voor de vierde race van het seizoen. De Fransman Fabio Quartararo, de leider in het klassement voor het WK, start ook vanaf de eerste rij. Hij liet de derde tijd noteren in de kwalificatie van de koningsklasse van de motorsport.