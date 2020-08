Ook tennisster Bencic meldt zich af voor US Open

In navolging van onder anderen Kiki Bertens heeft ook Belinda Bencic besloten af te zien van deelname aan de US Open. De Zwitserse tennisster is de nummer 8 van de wereldranglijst. Ze laat ook het voorbereidingstoernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York wordt gespeeld, lopen.

“Ik heb de moeilijke beslissing genomen om de Amerikaanse tour te laten schieten en volgende maand terug te keren in Rome”, schreef Bencic (23) op social media. “Ik kijk er naar uit om volgend jaar terug te keren in New York en wens iedereen die wel meedoet de komende weken veel succes.”

Vrijdag meldde titelverdedigster Bianca Andreescu zich al af voor de US Open en Ashleigh Barty, de mondiale nummer 1, schreef zich niet in. Serena Williams heeft haar deelname wel toegezegd.

De US Open begint op maandag 31 augustus.