Tennisster Brady houdt Gauff uit finale in Lexington

Tennisster Jennifer Brady heeft op het WTA-toernooi van Lexington de 16-jarige Cori Gauff van een finaleplaats afgehouden. De Amerikaanse versloeg haar negen jaar jongere landgenote met 6-2 6-4.

Brady, de nummer 49 van de wereld, maakt de hele week al indruk. Ze verloor in Lexington nog geen set en heeft pas zeventien games verloren in vier duels.

In de finale neemt Brady het zondag op tegen Jil Teichmann uit Zwitserland, die weinig moeite had om de Amerikaanse Shelby Rogers te verslaan: 6-3 6-2. Rogers had een dag eerder nog gewonnen van Serena Williams.

Brady kan in eigen land haar eerste WTA-titel veroveren. Voor Teichmann, 63e op de wereldranglijst, kan het al haar derde toernooizege worden. Beide speelsters zijn ongeplaatst.

Het toernooi in Lexington is het eerste toernooi in de Verenigde Staten sinds de uitbraak van het coronavirus. Over twee weken begint in New York de US Open.