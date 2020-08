Elise Mertens heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-tennistoernooi van Praag. De Belgische nummer 23 van de wereld versloeg in de halve eindstrijd de Tsjechische Kristyna Pliskova in twee sets: 7-5 7-6 (4). De partij duurde bijna 2 uur.

Mertens neemt het in de finale op tegen een Roemeense. Simona Halep en Irina Begu treffen elkaar later namelijk in de andere halve finale.

De 24-jarige Mertens won tot dusverre vijf toernooien op de WTA Tour.