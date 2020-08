Verstappen noteert ook in laatste vrije training derde tijd

Max Verstappen heeft ook bij de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje de derde tijd genoteerd. De Nederlandse coureur van Red Bull moest de Mercedessen van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor laten gaan. Vrijdag, tijdens de eerste twee vrije trainingen, klokte Verstappen achter de twee Mercedes-coureurs ook de derde tijd.

Hamilton kwam tot een tijd van 1.17,222. Bottas gaf 0,151 seconde toe op zijn ploeggenoot en Verstappen, die tot tien rondjes kwam, was 0,515 seconde langzamer dan Hamilton. Alexander Albon, ploeggenoot van Verstappen, werd in de laatste vrije training negende.

Later op zaterdag is de kwalificatierace. Verstappen won vorige week op het circuit van Silverstone en klom in de WK-stand naar de tweede plaats.