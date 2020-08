Wielrenner Dumoulin: die afdaling was levensgevaarlijk

Wielrenner Tom Dumoulin had na afloop van de vierde etappe van de Critérium du Dauphiné geen goed woord over voor de organisatie van de Franse rittenkoers. De Limburger van Jumbo-Visma baalde van de manier waarop zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk ten val kwam.

“Die afdaling was levensgevaarlijk, vol met kuilen. Ik ben super kwaad”, brieste Dumoulin voor de camera van de NOS. “Het was gewoon een geitenpad met grind. Volslagen belachelijk. Die afdaling was echt levensgevaarlijk. We zijn heel kwaad dat dit nog kan in het moderne wielrennen.”

Kruijswijk verliet de koers na zijn valpartij met een ontwrichte schouder. Ook Emanuel Buchmann en Gregor Mühlberger konden hun weg niet meer vervolgen.