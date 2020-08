Wielrenner Evenepoel valt in afdaling Ronde van Lombardije

Wielrenner Remco Evenepoel is op het eerste gezicht zwaar ten val gekomen in de Ronde van Lombardije. Het grote talent uit België raakte tijdens een afdaling een muurtje en viel in een ravijn.

Het is niet bekend hoe diep Evenepoel is gevallen. Reddingswerkers zeggen dat Evenepoel bij bewust zijn is. Ze hebben hem uit het ravijn gekregen. De Belg is op een brancard in een ambulance gelegd en zal in een ziekenhuis verder worden onderzocht.

De 20-jarige Evenepoel steekt dit seizoen in grote vorm. Hij won al de Ronde van San Juan, de Ronde van Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen. Hij fietst voor de Deceuninck – Quick-Step, net als de Nederlander Fabio Jakobsen, die anderhalve week geleden zwaar ten val kwam tijdens een sprint in de Ronde van Polen.