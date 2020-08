Wielrenner Fuglsang wint Ronde van Lombardije

Wielrenner Jakob Fuglsang heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. De Deen van Astana kwam na ruim 230 kilometer solo over de finish in Como.

Fuglsang liet op het laatste klimmetje naar de top van San Fermo zijn medevluchter George Bennett achter zich. De renner uit Nieuw-Zeeland eindigde als tweede en kon het succesvolle Jumbo-Visma dus niet opnieuw aan succes helpen. De Rus Aleksandr Vlasov (Astana) finishte als derde, vlak voor Bauke Mollema. De Nederlander schreef vorig jaar de Ronde van Lombardije nog op zijn naam.

Fuglsang, vorig jaar winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, was twee weken geleden ook al in vorm op de Strade Bianche. Hij maakte toen echter een fout door te vroeg te demarreren uit een kopgroep.

Il Lombardia was na Milaan- Sanremo de tweede wielerklassieker die na de uitbraak van het coronavirus werd verreden. Normaal is de ‘Koers van de Vallende Bladeren’ in oktober de laatste klassieker, maar de internationale wielrenunie haalde de wedstrijd naar voren op de volle, aangepaste wielerkalender.

Remco Evenepoel startte misschien wel al topfavoriet aan het tweede monument van dit seizoen. Het 20-jarige megatalent uit Belgiƫ maakte ook deel uit van de kopgroep maar kwam in de afdaling van de Sormano zwaar ten val. Hij raakte een muurtje en viel een ravijn in.

Toegesnelde reddingswerkers hielpen hem op een brancard naar boven. Onderzoek in een ziekenhuis moet uitwijzen hoe zwaar hij er aan toe is. Evenepoel fietst voor Deceuninck – Quick-Step, net als de Nederlander Fabio Jakobsen, die anderhalve week geleden zwaar ten val kwam tijdens een sprint in de Ronde van Polen.