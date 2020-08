Wielrenner Kämna wint vierde etappe Critérium du Dauphiné

Wielrenner Lennard Kämna heeft de vierde etappe van Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Duitser van BORA-hansgrohe kwam na zes beklimmingen solo over de finish in Megève.

De leidende positie van Primoz Roglic in het algemeen klassement kwam niet in gevaar. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma verdedigt zondag tijdens de vijfde en laatste etappe een voorsprong van 14 seconden op de Fransman Thibaut Pinot.

Roglic kwam niet ongeschonden over de finish. Hij had schaafwonden op een arm en been, na een valpartij. Zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk kwam al eerder ten val en haalde de finish niet. Hij liep tijdens een valpartij een ontwrichte schouder op en moest afstappen.

Het is nog niet bekend of die blessure gevolgen heeft voor zijn deelname aan de Tour de France, die eind deze maand van start gaat in Nice. Kruijswijk is net als Roglic en Tom Dumoulin een van de beoogde kopmannen van Jumbo-Visma voor de Ronde van Frankrijk.

Ook Emmanuel Buchmann, de nummer drie van het klassement, haalde de finish niet. De Duitser was een van de slachtoffers van de valpartij waarbij ook Kruijswijk betrokken was. Hij liet zich in een ziekenhuis aan enkele diepe snijdwonden behandelen. Buchmann stond derde in het klassement. Egan Bernal ging niet meer van start voor de vierde etappe. De laatste winnaar van de Tour de France heeft last van een lichte rugblessure.

Kämna was de sterkste van een kopgroep die een beetje ruimte kreeg van de favorieten voor de eindzege. De Spanjaard David de la Cruz eindigde als tweede in de voorlaatste etappe. De Fransman Julian Alaphilippe is nog niet zo sterk als vorig jaar en moest genoegen nemen met een derde plaats.