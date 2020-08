Amerikaan Kuss bezorgt Jumbo-Visma derde ritzege in Dauphiné

Wielrenner Sepp Kuss heeft de slotetappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De 25-jarige Amerikaan van Jumbo-Visma kwam in de vijfde etappe solo aan in Megève na 148,5 kilometer, voor de Colombiaan Daniel Felipe Martínez en de Sloveen Padej Pogacar.

De eindzege in de Dauphiné ging naar Martínez van EF Cycling, die de Fransman Thibaut Pinot 29 seconden voorbleef.

Primoz Roglic die na de vierde etappe de leiderstrui droeg, was niet meer van start gegaan in de laatste etappe als gevolg van de verwondingen die hij had opgelopen in de vierde etappe. De 30-jarige Sloveen was tegen de grond gegaan en had schaafwonden op een arm en been. Zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk kwam al eerder ten val en haalde de finish niet. Hij liep tijdens een valpartij een ontwrichte schouder op en moest afstappen.

Het was de derde ritzege voor Jumbo-Visma in de Dauphiné. Wout van Aert won de openingsetappe en Roglic pakte met de ritzege in de tweede etappe de leiding, tot aan zijn opgave zondagochtend.