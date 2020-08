Bendsneyder 22e in door grote crash onstierde race Moto2

Bo Bendsneyder heeft opnieuw geen WK-punten behaald in de Moto2. De Rotterdamse motorracer heeft sinds de herstart van het seizoen grote moeite de juiste afstelling te vinden van zijn motor, met lage klasseringen als gevolg. In de Grote Prijs van Oostenrijk, de vierde race na de coronapauze, zat er niet meer in dan de 22e plek.

De race in de Moto2 werd ontsierd door een massale crash vroeg in de race. Kampioenschapsleider Enea Bastianini vloog uit de bocht en de Maleisiƫr Hafizh Syahrin botste frontaal op de schuivende motor van de Italiaan. Enkele andere coureurs gingen onderuit om de brokstukken te omzeilen. Syahrin werd naar de medische post op het circuit afgevoerd. Daar werden wonderwel geen botbreuken geconstateerd.

De wedstrijdleiding besloot tot een herstart en een ingekorte race van dertien ronden. De Spanjaard Jorge Martin won voor de Italiaan Luca Marini, die de leiding in de WK-stand overnam van Bastianini.