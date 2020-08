Deceuninck – Quick-Step: Evenepoel had een goede nacht

Wielrenner Remco Evenepoel (20) heeft een goede nacht gehad, na zijn val van zaterdag in de Ronde van Lombardije. Dat meldde zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step zondag. De ontwikkeling van zijn verwondingen is volgens de ploeg positief.

Evenepoel viel bij een afdaling over een muurtje en in een ravijn. Reddingswerkers hielpen hem uit een benarde situatie en droegen hem met een brancard naar een ambulance. Het Belgische talent liep hierbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.

Zijn ploeg laat weten dat ze er alles aan doen om Evenepoel zo snel mogelijk naar huis te brengen. “Hopelijk is dat in de komende 24 uur op veilige manier mogelijk.” Vanwege de aard van zijn verwondingen moet de wielrenner bij de vlucht naar BelgiĆ« in een liggende positie vervoerd worden.