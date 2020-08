Ewan sprint naar ritzege in eerste etappe Ronde van Wallonië

De eerste etappe van de Ronde van Wallonië is gewonnen door Caleb Ewan. De 26-jarige Australiër van Lotto-Soudal was in Templeuve de snelste in de sprint. Daarin rekende Ewan af met de Ierse kampioen Sam Bennett (Deceuninck – Quick-Step) en Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix). De Nederlander Arvid de Kleijn van Riwal Readynez Cycling Team finishte als vierde.

Voor Ewan is het de vierde overwinning dit seizoen. Begin dit jaar won hij twee etappes in de Tour Down Under en een rit in de UAE Tour.

Niki Terpstra, vijf jaar geleden de sterkste in Wallonië, verscheen in Soignies voor het eerst sinds zijn valpartij weer aan de start van een wielerwedstrijd. De renner van Total Direct Energie kwam half juni zwaar ten val tijdens een trainingsrit om het Markermeer toen hij uitweek voor overstekende ganzen. Hij liep daarbij een klaplong, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een scheurtje in zijn onderrug en een hersenschudding op. Hij werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De Ronde van Wallonië telt vier etappes en eindigt woensdag. Maandag leggen de renners 172,3 kilometer af tussen Frasnes-lez-Anvaing en Waver. Normaal wordt de Ronde van Wallonië gereden in juli, deels tijdens de Tour, maar vanwege de coronacrisis werd geschoven met de data.