Leider Roglic niet van start in laatste rit Critérium du Dauphiné

De Sloveense renner Primoz Roglic van Jumbo-Visma gaat niet van start in de vijfde en laatste etappe van Critérium du Dauphiné. Roglic was de leider in het algemeen klassement.

“Na de val van zaterdag gaat Roglic niet van start in de laatste etappe. De ernst van de blessure zal de plannen voor de komende weken bepalen”, aldus Jumbo-Visma.

De 30-jarige Roglic kwam zaterdag niet ongeschonden over de finish. Hij was tegen de grond gegaan en had schaafwonden op een arm en been. Zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk kwam al eerder ten val en haalde de finish niet. Hij liep tijdens een valpartij een ontwrichte schouder op en moest afstappen.

Het is nog niet duidelijk of de verwondingen gevolgen hebben voor hun deelname aan de Tour de France, die op zaterdag 29 augustus begint.

De slotetappe van het Critérium du Dauphiné voert de renners over 153 kilometer tussen start- en aankomstplaats Megève over liefst acht beklimmingen.

Door de opgave van Roglic wordt de Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) de nieuwe klassementsleider, met een voorsprong van tien seconden op zijn eerste achtervolger, zijn landgenoot Guillaume Martin.