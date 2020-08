Motorcrosser Herlings weet opnieuw niet te winnen in Letland

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in Letland opnieuw niet weten te winnen in de MXGP. De leider in de WK-stand moest in Kegums in de eerste manche genoegen nemen met de vierde plek.

Herlings kwam op bijna een halve minuut binnen van winnaar Tim Gajser uit Slovenië. Arminas Jasikonis uit Litouwen werd tweede en de Spanjaard Jorge Prado finishte als derde.

Glenn Coldenhoff werd zevende. De 29-jarige Coldenhoff ondervond hinder van een ribblessure, die hij woensdag opliep. Hij reed de race toen niet uit.

Herlings wacht sinds de coronapauze nog op zijn eerste overwinning. Hij luidde het seizoen sterk in met overwinningen in Groot-Brittannië en in eigen land.