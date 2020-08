Teambaas Jumbo verliest vertrouwen in UCI en renners protesteren

Teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma is het vertrouwen in de UCI verloren als het gaat om veiligheid. Dat zei hij in gesprek met de NOS, voorafgaand aan de laatste etappe van Critérium du Dauphiné. Volgens Plugge moeten de wedstrijden veiliger worden voor de renners. De manager pleit ervoor om de controles door een extern bedrijf te laten uitvoeren.

“Het moet gewoon anders. Onze helm wordt duizend keer getest, maar bij een parcours zegt de UCI al snel: het zal wel. Dat is niet oké”, aldus Plugge. “Ik heb hier veel over gesproken met andere ploegleiders en we zeggen allemaal: we kunnen onze renners niet blijven blootstellen aan gevaren. Het is nu wel een keer klaar. We hebben geen vertrouwen meer in de controle die de UCI zelf doet. Het moet veiliger voor onze renners.”

Aanleiding voor de roep van Plugge en andere ploegleiders zijn de recente zware valpartijen. Vorige week ging het flink mis in de Ronde van Polen, waar Fabio Jakobsen zwaar gewond raakte, en zaterdag ging het fout in de Ronde van Lombardije; de Belg Remco Evenepoel raakte bij een afdaling een muurtje en viel in een ravijn.

Primoz Roglic en Steven Kruijswijk kwamen op hun beurt ten val in het Critérium du Dauphiné en verschenen zondag niet aan de start van de vijfde en laatste etappe. Ploeggenoot Tom Dumoulin was na de vierde etappe al furieus. “Die afdaling was echt volslagen belachelijk. Ik ben er superkwaad over. De eerste paar kilometer van die afdaling was levensgevaarlijk. Overal grind, overal diepe putten en gaten”, zei Dumoulin bij de NOS over de afdaling van de Col de Plan Bois. Kruijswijk gaf te kennen dat hij twijfelt of hij de start van de Tour op 29 augustus wel kan meemaken.

Het peloton liet zondag zijn stem horen voor de start. Na protest van de renners en hun vakbond werden de eerste 10 kilometer van de slotrit, die in dalende lijn gingen, geneutraliseerd.

“De renners, samen met CPA, hebben gevraagd om de eerste 10 dalende kilometers van de vijfde rit van de Dauphin te neutraliseren”, meldde rennersvakbond CPA. Omdat enkele renners met materiaalpech te maken kregen tijdens die neutralisatie, werd de rit pas 26 minuten na de officieuze start effectief in gang gevlagd.