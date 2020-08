Tennisser Haase vroeg uitgeschakeld in Praag

Robin Haase is op zijn eerste internationale tennistoernooi sinds de coronapauze in de openingsronde uitgeschakeld. De 33-jarige Haase verloor op een challengertoernooi in Praag met 6-4 6-2 van de Rus Aslan Karatsev, de nummer 253 van de wereld. Haase is afgezakt naar de 170e plaats op de mondiale ranglijst.

Haase sloeg negen dubbele fouten en won slechts een kwart van de punten op zijn tweede opslag. Hij werd vijf keer gebroken.

Tijdens zijn laatste internationale wedstrijd, in maart in Kazachstan, moest Haase ook al zijn meerdere erkennen in Karatsev.

Tallon Griekspoor bereikte zaterdag wel de tweede ronde in Tsjechiƫ, Botic van de Zandschulp verloor ook zijn eerste partij.