Verstappen: ik had gewoon niet de snelheid

Max Verstappen berustte na de Grote Prijs van Spanje in de wetenschap dat Mercedes nog steeds de snelste auto in de Formule 1 heeft. Hij kon Lewis Hamilton geen moment bedreigen op het circuit van Barcelona. “Ik had niet de snelheid van Lewis. Als je dan toch tweede wordt, is dat goed. Ik ben tevreden”, zei hij kort na de race.

Verstappen had wel een goede start, want hij haalde meteen die andere concurrent van Mercedes in, Valtteri Bottas. “Ik split de Mercedessen en dat is goed. Ik heb er alles aan gedaan. Na de pitstop was ik tevreden over mijn banden, ik had niet echt angst dat Bottas mij nog zou achterhalen. Maar we zullen moeten zoeken naar verbeteringen.”

De Limburger erkende dat hij veel problemen had met de banden waarop hij de race begon. “Die sleten te hard en ik wilde naar binnen, maar het team luisterde niet. Ze waren bang dat ik de pitstop te vroeg zou maken, maar dat maakte mij niet uit. Op nieuwe banden zou ik het verschil snel weer hebben goedgemaakt”, vertelde hij voor de camera van Ziggo Sport.

Hij kreeg ook gelijk, want zijn tweede plek kwam geen moment in gevaar. “Het was een kwestie van goed op je banden letten. Natuurlijk was het mooi dat ik vorige week won, maar ik roep dan niet meteen dat ik voor het kampioenschap ga. De volgende race is in Spa en dan verwacht ik ook geen overwinning.”