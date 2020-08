Verstappen tweede in Grote Prijs van Spanje achter Hamilton

Max Verstappen is er niet in geslaagd het Formule 1-team van Mercedes voor de tweede race op rij in de Formule 1 te verrassen. De Limburger van Red Bull had in de Grote Prijs van Spanje geen bijzonder voordeel van de bandenstrategie en eindigde als tweede op gepaste afstand van Lewis Hamilton. De zesvoudig wereldkampioen reed in zijn Mercedes zelfs oppermachtig naar de zege, zijn 88e alweer.

Verstappen wist wel Valtteri Bottas voor te blijven. De Nederlander passeerde de Fin van Mercedes al direct na de start en nam meteen de positie in die hij tot het einde zou vasthouden. De stille hoop was dat Mercedes op snikhete circuit van Barcelona weer veel te lijden zou krijgen van bandenslijtage, zoals in de voorgaande races. Maar met name Hamilton had op Circuit de Catalunya alles onder controle, ook zijn banden.

Niettemin noteerde Verstappen, die vorige week de race op Silverstone won, zijn vijfde podiumplek op rij. Hij verstevigde zijn tweede plek in het kampioenschap, maar zag koploper Hamilton, die voor de vierde keer won dit seizoen, wel verder uitlopen. De Brit heeft 132 punten, Verstappen 95.

De Brit was supersnel. Hij reed van start tot finish aan de leiding en had op de finish ruim 24 seconden voorsprong op Verstappen, Hij zette op de Nederlander en zijn teamgenoot Bottas na, iedereen op een ronde achterstand. Sergio Pérez, terug na twee races die hij vanwege zijn besmetting met corona moest overslaan, was de beste van de rest op de vierde plaats. Sebastian Vettel toonde licht herstel; de Duitse viervoudig wereldkampioen die dit seizoen ronduit slecht presteert, stuurde zijn Ferrari naar de zevende plaats. Zijn teamgenoot Charles Leclerc was de enige uitvaller in de race.

Verstappen won vorige week in Silverstone dankzij een slimme tactiek en de kunst om zijn banden netjes te houden, maar in Barcelona was er op dit punt niets te halen. Hij leek zelf meer problemen te hebben dan Mercedes, want na 20 ronden klaagde hij hardop over te grote slijtage van zijn achterbanden. Hij maakte vervolgens twee keer een pitstop, maar die veranderden niets aan de racevolgorde.