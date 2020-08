Verstappen wil voor het eerst dit weekend Mercedes voorbij

Max Verstappen hoopt zondagmiddag op nieuw succes op het circuit van Barcelona waar hij in 2016 voor het eerst een race in de Formule 1 won. De coureur van Red Bull heeft opnieuw de zware taak om de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te snel af te zijn.

Dat lukte Verstappen vorige week op het circuit van Silverstone, waar hij met een tactische zet ook zichzelf verbaasde met de zege. Het betekende zijn eerste overwinning van het ingekorte seizoen.

“Het hele weekend zijn we al derde, dus ik ben best tevreden. Het is hier lastig inhalen, maar we gaan alles op alles zetten om het ze moeilijk te maken”, zei Verstappen zaterdag na de kwalificatie op Verstappen.nl.

Verstappen heeft in de WK-stand slechts vier punten meer dan Bottas en dertig punten achterstand op Hamilton, die vorig jaar de GP van Spanje op zijn naam schreef.

De race begint om 15.10 uur.