Vierde startplek rookie Rinus ‘Veekay’ in Indy 500

De Nederlandse autocoureur Rinus van Kalmthout heeft de vierde startpositie veroverd in de beroemde autosportklassieker Indy 500, over een week op de ‘Brickyard’ van Indianapolis. De Hoofddorper, bijgenaamd ‘Veekay’, reed zondag in de kwalificatie een gemiddelde snelheid van 230,704 mijl per uur, omgerekend zo’n 371 kilometer per uur.

Als ‘rookie’ mag Van Kalmthout in zijn debuut starten vanaf de tweede startrij. Hij heeft ervaren Indycarracers voor hem staan op de eerste rij. De Amerikaan Marco Andretti was de snelste met een gemiddelde snelheid over vier ronden van 231,068 mijl per uur (bijna 372 kilometer per uur). Oud-winnaar Scott Dixon reed de tweede tijd. Een andere oud-winnaar, de Japanner Takuma Sato, zette de derde tijd neer.