Démare wint tweede massasprint in Ronde van Wallonië

De tweede rit van de Ronde van Wallonië is in een massasprint gewonnen door Arnaud Démare. De 28-jarige Fransman van Groupama-FDJ was twee weken geleden ook al de beste in Milaan – Turijn.

Zondag werd de eerste etappe ook beslist via een massasprint. De Australiër Caleb Ewan zegevierde in Templeuve. Hij troefde Sam Bennett af. Bennett deed maandag niet mee in de sprint. De Ier hield op 10 kilometer van de finish zijn benen stil. Het is nog onduidelijk waarom.

De Ronde van Wallonië gaat dinsdag verder met een bergetappe. Woensdag volgt de laatste etappe.