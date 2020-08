Evenepoel: het gaat goed met me, we kijken al naar komend seizoen

Remco Evenepoel heeft maandagavond voor het eerst gereageerd na zijn crash zaterdag in de Ronde van Lombardije. Dat deed de Belgische renner via social media, vanuit een ziekenhuisbed.

“Ik wil gewoon zeggen dat het momenteel heel goed met me gaat. Bedankt iedereen die me heeft geholpen en heeft gesteund sinds mijn crash. En aan alle fans; er waren te veel berichtjes om alles te beantwoorden. Jullie steun raakte me en zal me vooruit helpen”, zei de 20-jarige Evenepoel, die al vooruitblikte op volgend wielerseizoen.

“Helaas is dit seizoen voorbij. Maar we hebben geen haast; we hebben alle tijd om mijn comeback goed te plannen. Zowel fysiek als alles eromheen. Het team en ik denken positief. We kijken al uit naar komend seizoen en zullen er alles aan doen om een nog betere renner te worden en om sterker dan ooit terug te keren.”

Evenepoel werd maandag vanuit Italië overgebracht naar België. Vanwege de aard van zijn verwondingen moest hij bij de vlucht naar België in liggende positie vervoerd worden.

De renner van Deceuninck – Quick-Step viel zaterdag bij een afdaling over een muurtje en in een ravijn. Reddingswerkers hielpen hem uit een benarde situatie en droegen hem met een brancard naar een ambulance. Het Belgische talent liep hierbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.