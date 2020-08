Hamilton sprakeloos over zijn records in Formule 1

Lewis Hamilton rijgt de records in de Formule 1 aaneen en kan aan het eind van dit seizoen de meest succesvolle coureur in de geschiedenis zijn. Hij is hard op weg naar zijn zevende wereldtitel en is nog drie zeges verwijderd van zijn 91e grandprixoverwinning. Het zijn de onaantastbaar geachte records van racelegende Michael Schumacher. Hamilton pakte zondag met zijn overwinning in de Grote Prijs van Spanje weer een record van de Duitser af; hij behaalde voor de 156e keer in zijn carrière het podium in de Formule 1 en passeerde Schumacher, die tot 155 podiums kwam.

Hamilton heeft al het recordaantal polepositions. De Brit staat inmiddels op 92 poles en heeft daarmee de 68 van Schumacher al ver overtroffen. Zondag op het circuit van Barcelona scherpte hij ook het Formule 1-record aan van meeste overwinningen waarin een coureur van start tot finish aan de leiding reed; Hamilton zette dat record op 21. “Eerlijk gezegd ben ik er sprakeloos van. Ik weet gewoon niet wat ik erover moet zeggen”, zei Hamilton na de race in Barcelona. “Wat er nu gebeurt, overtreft ook mijn stoutste dromen. Schumacher was een fantastische coureur, ik ben opgegroeid met kijken naar hem. Ik voel me altijd zeer vereerd als mijn naam in één adem met de zijne worden genoemd.”