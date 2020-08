Tennisser Griekspoor verslaat Belg Coppejans in Praag

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de derde ronde van een challenger in Praag. De nummer 190 van de wereld was met 5-7 6-4 6-3 de meerdere van de Belg Kimmer Coppejans, die als elfde was geplaatst en 154e staat op de wereldranglijst.

In de derde ronde treft Griekspoor (24) de Slowaak Jozef Kovalik, de nummer vijf van de plaatsingslijst. Robin Haase en Botic van de Zandschulp werden al in de openingsronde uitgeschakeld.

Ook Stan Wawrinka is van de partij op het graveltoernooi in Tsjechië. De drievoudig grandslamkampioen had in zijn eerste partij drie sets nodig om zich te ontdoen van de Rus Roman Safiullin. Het werd 6-1 4-6 6-1 voor de nummer 17 van de wereld, die over twee weken niet meedoet aan de US Open.

Deze week vindt er geen ATP-toernooi plaats, waardoor de Zwitser een wildcard in ontvangst nam voor een challenger.