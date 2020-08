Tennisster Halep definitief niet naar US Open

De Roemeense tennisster Simona Halep doet definitief niet mee aan de US Open. De nummer twee van de wereldranglijst, die zondag nog het WTA-toernooi in Praag won, maakte haar besluit via social media bekend.

“Na wikken en weken van alle voors en tegens heb ik besloten niet naar New York af te reizen voor de US Open. Ik weet dat de organisatie zich heeft ingespannen om er een veilig evenement van te maken, maar gezien de buitengewone omstandigheden waarin we leven kies ik voor mijn gezondheid en geef ik er de voorkeur aan in Europa te blijven en trainen.”

Halep was de afgelopen weken al niet positief over deelname aan het grandslamtoernooi in de VS, dat 31 augustus begint en vanwege het coronavirus achter gesloten deuren wordt afgewerkt. Ze hakte maandag de knoop door.

Door de afzegging van de Roemeense devalueert het deelnemersveld bij de vrouwen nog verder. Zes speelsters uit de top tien van de wereldranglijst ontbreken op Flushing Meadows. Al eerder meldde de Australische nummer één van de wereld Ashleigh Barty zich af. Ook de kampioene van vorig jaar, de Canadese Bianca Andreescu (nummer zes op de mondiale ranking) heeft afgezegd, evenals Kiki Bertens (nummer zeven), de Oekraïense Elina Svitolina (nummer vijf) en de Zwitserse Belinda Bencic (nummer 8).