Basketballers Toronto Raptors starten play-offs NBA met zege

Titelverdediger Toronto Raptors heeft de eerste wedstrijd in de play-offs in de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen van de Brooklyn Nets. In Orlando in Florida wonnen de Raptors met 134-110.

Fred VanVleet was goed voor 30 punten en 11 assists in de zege van Toronto. Serge Ibaka zorgde voor 22 punten en Pascal Siakam voor 18. De titelverdediger leidde al in het tweede kwart met 33 punten en gaf die voorsprong niet meer weg. Timothe Luwawu-Cabarrot maakte 26 punten voor de Nets, daarmee evenaarde hij zijn puntenrecord voor de club uit Brooklyn.

Boston Celtics won eveneens zijn eerste wedstrijd in de play-offs. Philadelphia 76ers werd verslagen met 109-101. Jayson Tatum was goed voor 32 punten, een record voor hem. Jaylen Brown voegde daar 29 punten aan toe. Gordon Hayward moest in het vierde kwart naar de kant met een enkelblessure.

De club die vier keer heeft gewonnen gaat door naar de tweede ronde van de play-offs.