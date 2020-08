Ierse renner Bennett pakt zege in derde etappe Ronde van Wallonië

De derde etappe van de Ronde van Wallonië is gewonnen door de Ierse renner Sam Bennett. De sprinter van Deceuninck – Quick-Step werd zondag nog tweede achter de Australiër Caleb Ewan.

De nieuwe leider in het algemeen klassement is de Fransman Arnaud Démare, die maandag de tweede etappe op zijn naam schreef. Démare werd in Visé afgetroefd door Bennett. De Duitser John Degenkolb finishte als derde.

Woensdag wordt al de laatste etappe verreden; een zware etappe van bijna 200 kilometer van Blegny naar Erezée.