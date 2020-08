Renstal McLaren tot 2026 verbonden aan Formule 1

De Engelse renstal McLaren Racing heeft als eerste van de tien teams het nieuwe Concorde Akkoord met de Formule 1 getekend. In die commerciële overeenkomst staan onder meer afspraken over de verdeling van inkomsten en prijzengeld. De ondertekening houdt in dat McLaren tot 2026 actief blijft in de koningsklasse van de autosport.

McLaren maakt al sinds 1966 deel uit van de Formule 1. Oprichter Bruce McLaren was de eerste coureur. Het raceteam heeft meegedaan aan 873 grands prix, won 182 races en veroverde 12 keer de wereldtitel met een van zijn coureurs.

“De Formule 1 heeft met deze nieuwe overeenkomst weer een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame, sterke toekomst”, zei McLaren-baas Zak Brown. “Dit is de juiste deal op het juiste moment voor de sport, zijn eigenaren, teams en vooral de fans. Een rechtvaardiger sport is beter voor iedereen: meer evenwicht in de verdeling van de inkomsten tussen alle teams en een duidelijker, eenvoudiger bestuur dat gevestigde belangen doorbreekt.”

Het Concorde Akkoord is een begrip in de Formule 1. De teams sluiten sinds 1981 overeenkomsten voor vijf jaar met het management van de raceklasse.