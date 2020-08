Wielrenner Jakobsen bedankt artsen en kijkt vooruit

Wielrenner Fabio Jakobsen bedankt in een reactie de artsen die hem hebben verzorgd na de zware crash in de sprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen. De wielrenner van Deceuninck – Quick-Step zegt dat hij langzaam vooruit kan kijken naar de toekomst en dat hij gaat vechten voor zijn herstel.

Jakobsen vertelt hoe de artsen en verpleegkundigen op de meet in Katowice voor zijn leven hebben gevochten. “Daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Daarna lag ik een week op de intensieve care in het ziekenhuis van Sosnowiec, waar ze me vijf uur hebben geopereerd en de kans hebben gegeven om verder te leven.”

De wielrenner laat weten dat hij na een verblijf in het LUMC in Leiden nu thuis verder herstelt aan zijn verwondingen. “Ik moet veel rusten de komende tijd vanwege de zware hersenschudding”, zegt hij via zijn ploeg. “In de komende maanden onderga ik meerdere operaties en behandelingen aan de verwondingen in mijn gezicht.”