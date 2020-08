Alle Formule 1-teams akkoord met nieuwe regels

Alle teams in de Formule 1 hebben hun handtekening gezet onder het vernieuwde Concorde Akkoord dat loopt tot 2026. In dat akkoord is onder meer vastgelegd hoe tv-gelden en prijzengeld worden verdeeld en welke technische en sportieve regels gelden voor de teams.

“Het is een ongekend jaar geweest voor de wereld en we zijn trots dat de Formule 1 de afgelopen maanden is samengekomen om te racen op een veilige manier”, aldus Formule 1 baas Chase Carey. Eerder in het jaar zag het er volgens hem nog naar uit dat het door de coronapandemie extra tijd zou gaan kosten om overeenstemming te bereiken.

Het nieuwe Concorde Akkoord zal samen met de reglementen voor 2022 de fundering zijn voor de komende jaren en die zullen ervoor zorgen dat het financieel eerlijker wordt en dat de verschillen tussen de teams op racevlak kleiner worden, aldus Carey op woensdag.