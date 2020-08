Fausto Masnada stapt per direct over naar Deceuninck – Quick-Step

Wielrenner Fausto Masnada stapt per direct over van zijn team CCC naar Deceuninck – Quick-Step, de ploeg van onder anderen Fabio Jakobsen. De Belgische ploeg van Patrick Lefevere heeft dringend rijders nodig door een golf aan blessures en vanwege de vele wedstrijden die in korte tijd gereden moeten worden wegens het coronavirus.

Masnada rijdt sinds 2017 als prof en heeft bij Deceuninck – Quick-Step een contract getekend tot eind 2021. De 26-jarige renner won vorig jaar onder meer een etappe in de Ronde van ItaliĆ«. In zijn vaderland was hij de beste in de heuvelachtige 6e rit naar San Giovanni Rotondo.