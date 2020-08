Franse wielrenner Démare wint Ronde van Wallonië

Arnaud Démare heeft de Ronde van Wallonië in stijl gewonnen. De Franse wielrenner schreef ook de vierde en laatste etappe op zijn naam.

Démare steeg boven zichzelf uit in de slotrit over bijna 200 kilometer van Blegny naar Érezée. De sprinter had het 10 kilometer voor de finish lastig op de de Côte de Beffe. Hij moest even lossen, maar zijn ploeggenoten van Groupama-FDJ brachten hem terug en achterhaalden ook Jhonatan Narváez, de Ecuadoriaan van Team Ineos.

Démare won de sprint van het uitgedunde peloton, vlak voor de Belgen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. Démare achtte zich dinsdag nog kansloos voor de eindzege van de Ronde van Wallonië. “Die leiderstrui ben ik woensdag kwijt”, voorspelde hij. “Ik moet het parcours nog in detail analyseren, maar ik denk dat het voor mij veel te zwaar zal zijn.”