Machtige zege Bol op 400 horden in Hongaarse memorial

Atlete Femke Bol heeft haar pas verworven status als mondiale topper op de 400 meter horden bekrachtigd met een overtuigende zege in de Gyulai Istvan Memorial in Hongarije, een wedstrijd uit de Continental Tour Gold. De 20-jarige Amersfoortse won de race in het atletiekstadion van Szekesfehervar in 54,67. Ze lag ruim een seconde voor op de nummer twee, Anna Rizjikova uit Oekraïne, die 55,86 noteerde.

Bol baarde eind juli bij testwedstrijden op Papendal opzien door het Nederlands record op de 400 meter horden ruim te verbeteren. Ze kwam tot een tijd van 53,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan Ester Goossens, die in 1998 54,62 liep. Met die 53,79 voert Bol nog steeds de wereldranglijst van dit jaar aan. Ze werd vorige week derde op de 400 meter bij de hoog aangeschreven wedstrijd uit de Diamond League in Monaco.

Lieke Klaver onderstreepte in Hongarije ook haar vorm. Ze eindigde als tweede op de 400 meter in 52,11. De 21-jarige atlete verloor nipt van de Amerikaanse Wadeline Jonathas, die won in 52,09. Klaver zette vorige week in het Zwitserse La Caux-de-Fonds een bijzonder rappe 22,66 neer op de 200 meter. Met die tijd is ze momenteel de nummer 7 op de wereldranglijst op deze sprintafstand.