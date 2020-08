Simon Yates 2 jaar langer bij Mitchelton-Scott

De wielerploeg Mitchelton-Scott heeft zich voor nog twee jaar verzekerd van de diensten van de Britse renner Simon Yates. De Vuelta-winnaar van 2018 blijft bij het team tot zeker eind 2022.

Het nieuws kwam woensdag naar buiten nadat bekend was gemaakt dat ploegeigenaar Gerry Ryan ook nog zeker twee jaar doorgaat. Hij steunt de ploeg al sinds de oprichting in 2012.

Yates kwam twee jaar later als neoprof in dienst bij Mitchelton-Scott. Sindsdien boekte de nu 28-jarige Brit zeventien overwinningen in dienst van de ploeg waaronder etappezeges in de Tour de France, de Giro en de Ronde van Spanje die hij in 2018 won. Als goede klimmer reikte Yates ook tot top 10-plaatsen in het klassement in de Tour en Giro.

“Simon heeft onze organisatie mooie momenten bezorgd waaronder de eerste overwinning in een grote ronde, en we hebben er vertrouwen in dat we samen veel meer hoogtepunten zullen bereiken”, aldus Ryan.