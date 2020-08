Team Ineos zonder Froome en Thomas naar Tour de France

Chris Froome en Geraint Thomas doen dit jaar allebei niet mee aan de Tour de France. Beide oud-winnaars ontbreken in de woensdag gepresenteerde achtkoppige selectie van Team Ineos. Froome heeft te horen gekregen dat hij zich moet focussen op de Ronde van Spanje en Thomas moet voor de Ronde van Italië gaan.

De Colombiaan Egan Bernal en de Ecuadoriaan Richard Carapaz zijn de kopmannen van Ineos. Bernal won vorig jaar de Tour en Carapaz schreef de Giro op zijn naam. De Nederlander Dylan van Baarle is door het Britse team ook geselecteerd voor de Tour de France.

De 35-jarige Froome won de Tour vier keer, in 2013, 2015, 2016 en 2017. De Brit was vorig jaar in het Critérium du Dauphiné betrokken bij een zware valpartij. Hij stond zes maanden aan de kant en er werd gevreesd voor het einde van zijn loopbaan. Froome maakte in februari zijn rentree. In het Critérium du Dauphiné kon hij eerder deze maand niet meekomen. Froome, die vanaf komend seizoen fietst voor de Israëlische ploeg Team Israel Start-Up Nation, eindigde als 71e.

“Chris is een legende in onze sport. Een echte kampioen die gevochten heeft om er weer te staan na zijn crash vorig jaar. We willen hem alle kansen geven om nog een grote wielerronde op zijn naam te schrijven en met de Vuelta heeft hij nog wat meer tijd om op topniveau te geraken”, zegt ploegbaas Dave Brailsford.

Thomas, die de Tour in 2018 op zijn naam schreef, kwam in het Critérium du Dauphiné niet verder dan de 37e plek in het klassement.

“Egan gaat voor het tweede jaar op rij voor geel in de Tour en daarnaast kijken we ernaar uit om Carapaz in de Tour te laten debuteren”, aldus Brailsford.

Bernal en Carapaz worden in Frankrijk, naast Van Baerle, bijgestaan door de Costa Ricaan Andrey Amador, de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Pool Michal Kwiatkowski, de Brit Luke Rowe en de Rus Pavel Sivakov.