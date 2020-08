Tourbaas roept toeschouwers op mondkapje te dragen

Tourbaas Christian Prudhomme heeft de mensen die langs de kant willen kijken naar de renners op het hart gedrukt een mondkapje te dragen. “Ik roep de mensen op hun gezond verstand te gebruiken. Draag een mondkapje”, zei hij woensdag in Nice op een persbijeenkomst. De Tour de France begint op 29 augustus in die Zuid-Franse stad en eindigt op 20 september in Parijs.

Het dragen van een mondkapje door de toeschouwers langs het parcours kan de organisatie niet afdwingen. “De verplichting wordt bepaald door de hoofden van de 32 departementen waardoor we fietsen. Daarom doe ik een beroep op het gezonde verstand”, aldus Prudhomme.

Diverse wielrenners hebben hun zorgen geuit over toeschouwers die zonder mondkapje de renners van dichtbij toeschreeuwen. Ze vrezen voor besmetting met het coronavirus. Tom Dumoulin was een hen. Hij zag het vorige week tijdens het Critérium du Dauphiné. “Het is te hopen dat er een goede campagne gaat komen voor de mensen aan de kant, want op de klim staat de helft zonder mondkapje in ons gezicht te schreeuwen. En dat is niet de bedoeling, hè?”, zei hij tegen de NOS.