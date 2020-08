Djokovic voelde verantwoordelijkheid om US Open te spelen

Tennisser Novak Djokovic is de belangrijkste deelnemer bij de mannen aan de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld zei dat hij bijna niet naar New York was gekomen. “Er waren heel veel onzekerheden. Als topspeler voelde ik echter de verantwoordelijkheid om hier te zijn. Het is belangrijk voor onze sport dat die doorgaat”, zei hij tegen de The New York Times.

Djokovic is blij dat hij niet zoals andere spelers in de “corona-veilige” hotels voor de US Open verblijft. Hij voerde een gevecht met de organisatie om ergens anders te mogen verblijven en heeft een huis gehuurd in de buitenwijken van New York. Daarvoor moet hij wel zelf de beveiliging betalen om zo aan alle coronamaatregelen te voldoen.

“Met de bomen en de rust is het een zegen om in deze omgeving te kunnen zijn”, zei Djokovic. “Ik ben daar dankbaar voor omdat ik het hotel heb gezien waar het merendeel van de spelers verblijft. Ik wil niet arrogant klinken, maar het is zwaar voor de meeste spelers, in een kleine hotelkamer zitten en je ramen niet open kunnen doen.”

Djokovic is de publiekstrekker bij de tennissers. Titelverdediger Rafael Nadal heeft vanwege de coronapandemie aangegeven niet naar New York af te reizen en Roger Federer is geblesseerd. De US Open start op 31 augustus.