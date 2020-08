Griekspoor verliest in kwartfinales challenger Praag

Tennisser Tallon Griekspoor is in de kwartfinales van het challengertoernooi van Praag uitgeschakeld. De nummer 190 van de wereld verloor in drie sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert, die als derde geplaatst is en de nummer 71 op de wereldranglijst is: 5-7 6-3 3-6.

De 24-jarige Griekspoor gaf in de derde set een 3-1-voorsprong uit handen. Hij had in de Tsjechische hoofdstad al twee geplaatste spelers verslagen: de Belg Kimmer Coppejans en Jozef Kovalik uit Slowakije.

Herbert (29) staat bekend als goede dubbelspeler. Hij won alle vier de grandslamtoernooien al eens.

Robin Haase en Botic van de Zandschulp verloren beiden in de eerste ronde in Praag.