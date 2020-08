Jumbo-Visma-renner Kruijswijk niet naar Tour de France

Steven Kruijswijk moet later deze maand wegens een blessure afzien van deelname aan de Tour de France. Dat maakten de renner en zijn ploeg Jumbo-Visma donderdagochtend bekend.

“Helaas zijn de gevolgen van mijn val in Critérium du Dauphiné wat ernstiger dan gehoopt. Tot mijn grote teleurstelling kan ik door een schouderbreukje niet deelnemen aan de Tour”, meldt Kruijswijk, die afgelopen jaar als derde eindigde in de Ronde van Frankrijk. Hij kwam zaterdag ten val in de vierde etappe van Critérium du Dauphiné en haalde de finish niet.

De 33-jarige Kruijswijk richt zich nu op de Giro d’Italia, die begin oktober van start gaat. “Ik ga nu aan mijn herstel werken en de Giro wordt mijn nieuwe doel. Ik wens het team veel succes in de Tour”, aldus Kruijswijk. De Tour begint op 29 augustus in Nice.

“Steven heeft alles gedaan wat hij kon in de afgelopen maanden om in topvorm aan de start van de Tour te verschijnen”, aldus ploegleider Merijn Zeeman. “Maar topsport kan hard zijn. Het is een grote teleurstelling dat we ons plan niet kunnen uitvoeren.”

Kruijswijk wordt vervangen door de Noor Amund Grøndahl Jansen.