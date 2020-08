Mitchelton-Scott mikt met Adam Yates op ritzeges in Tour

Wielerploeg Mitchelton-Scott zet tijdens de komende Tour de France in op het winnen van etappes. De Australische ploeg verschijnt met Adam Yates, Jack Bauer, Sam Bewley, Esteban Chaves, Daryl Impey, Chris Juul-Jensen, Luka Mezgec en Mikel Nieve aan de start in Nice.

“Dit is een complete groep die op alle terreinen uit de voeten kan. Vorig jaar was ongelooflijk en we willen doorgaan op dezelfde voet door te mikken op etappezeges”, aldus ploegleider Matthew White, die ritzeges de prioriteit geeft boven een goed klassement van een van zijn renners.

Vorig jaar won Mitchelton-Scott vier etappes in de Tour de France. Daryl Impey, Simon Yates (twee) en Matteo Trentin kwamen als eerste over de finish.

Simon Yates richt zich dit jaar op de Giro d’Italia, die op 3 oktober begint. De eerste etappe van de Tour de France begint op 29 augustus.