Wielrenner Van Aert opnieuw Belgisch kampioen tijdrijden

Wielrenner Wout van Aert heeft zijn nationale titel in het tijdrijden geprolongeerd. De 25-jarige Belgische wielrenner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was in de individuele tijdrit over 39 kilometer sneller dan Victor Campenaerts en Frederik Frison.

Van Aert, sinds de hervatting van het wielrennen al succesvol in Strade Bianche, Milaan РSanremo en in de eerste etappe van het Crit̩rium du Dauphin̩, legde de 39 kilometer van en naar Koksijde af in 50.10 minuten. Daarmee was hij 30 seconden sneller dan Campenaerts.

De wielrenner maakt deel uit van de ploeg van Jumbo-Visma, die op zaterdag 29 augustus aan de start staat van de Tour de France in Nice.