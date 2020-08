Contractverlenging voor Bol, Eekhoff en Dainese bij Sunweb

Team Sunweb heeft de contracten van drie jonge rijders verlengd. De wielerploeg bindt de Nederlanders Cees Bol en Nils Eekhoff tot eind 2022 aan zich en de Italiaan Alberto Dainese blijft nog een jaar langer. De drie renners behoren tot de sprintgroep van Sunweb.

Bol beleefde een uitstekend eerste seizoen bij de ploeg in 2019 met drie overwinningen en veel top-10 plekken. 2020 begon hij goed met etappewinst in de Ronde van de Algarve en twee top-5 klasseringen in Paris-Nice voordat dit seizoen stilviel door het coronavirus.

Eekhoff werkte zich omhoog bij Team Sunweb en maakte dit jaar de overstap van de beloften naar de profs. 2019 was een jaar met een zwart randje voor de nu 22-jarige renner. Door diskwalificatie op het WK miste hij de wereldtitel bij de beloften. De wedstrijdjury rekende het de Nederlander zwaar aan dat hij na een valpartij achter de volgauto’s was teruggekeerd.

Voor Dainese ziet de ploeg ook een grote toekomst weggelegd. “Alberto heeft met de kansen die hij eerder dit jaar had, laten zien dat hij het talent en de mogelijkheden heeft om een van de beste sprinters ter wereld te worden”, aldus Rudi Kemna.